Ex trabajadores, la BBC y el New York Times revelaron historias de explotación en McDonald's

La muerte de los jóvenes Alexandra Porras y Carlos Gabriel Campos dentro del local de McDonald's ubicado en Pueblo Libre ha indignado a todo el Perú y otros lugares en el mundo.

Algunos ex trabajadores han compartido historias lamentables de casos de explotación y lo han dado a conocer a través de Facebook, Twitter y otras plataformas. Incluso, varios medios de comunicación internacionales como la BBC News Mundo y el New York Times mostraron su indignación y revelaron historias de maltrato laboral.

Todo ocurrió cuando la pareja de enamorados de 18 años estaban trabajando en su turno de madrugada haciendo labores de limpieza en la cocina y fallecieron electrocutados en la mencionada tienda de comida rápida.

Un hecho que causó furor en miles de personas quienes tomaron sus redes sociales para compartir sus historias como es el caso de Alessandra Quiroz, gracias a la publicación en Twitter de José Saldaña, un profesor de derecho, podemos saber lo que padeció la joven cuando tenía la misma edad de Alexandra y Carlos.

"Mi primera chamba fue en McDonald's. Dentro del año y pico que trabajé en McDonald's lo que más recuerdo son mis últimos horarios, iban de 7p.m. a 12 a.m. porque cuando estaba a punto de irme el encargado de tienda (gerente) te decía que no podías retirarte si no has terminado de trapear todo el piso", contó la joven peruana Alessandra Quiroz.

Lee el caso de Alessandra Quiroz:

Asimismo, otro usuario peruano llamado Víctor Hugo se mostró indignado en Twitter luego ver que varios medios de comunicación en Perú no mencionaron el nombre la empresa que comercializa comida chatarra, mientras que otros medios internacionales como el New York Times informaron la noticia de manera correcta.

Cuando la marca presentó su comunicado vía Twitter sobre lo ocurrido, muchos internautas mostraron su inconformidad, incluso hubo dos protestas frente a una de las tiendas en Lima y otro en Arequipa.

“Hola McDonald's, a mí me encantaba tu comida, de hecho me sigue encantando, pero siento que debo ausentarme por un tiempo que será indefinido. Me sentiría mal conmigo mismo si vuelvo después de lo ocurrido. Por favor más rigor en tu política de contrataciones y seguridad laboral”, “Ten por seguro que justo ese día las cámaras no funcionaban. Recuerda que en sus locales no se responsabilizan de lo que suceda con la pertenecía de los comensales. Menos de sus empleados”, “Como cambian, ayer no decían nada, solo cerrarían el local de la desgracia, ahora la presión, obliga a mostrarse más sensibles con la pérdida, algún gerente se acercó a las familias ¡¡¡NO!!! Así q no quieran parecer los buenos”, escribieron algunos usuarios en la mencionada red social.

Wapa, esperamos que caiga todo el peso de la ley ante esta situación y no quede impune la muerte de los jóvenes peruanos de dicho establecimiento.