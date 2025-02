Cuando se trata de cuidar nuestro cabello, solemos pensar en tratamientos nutritivos, champús sin sulfatos o aceites reparadores. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que la forma en que lo sujetas podría estar dañándolo sin que lo notes? A veces, los gestos más simples, como atar una coleta o hacer un moño rápido, pueden causar estragos en la salud capilar si no se hacen con cuidado. Las tensiones innecesarias, los accesorios incorrectos o ciertos hábitos repetidos pueden debilitar las fibras capilares, provocando quiebres, frizz e incluso caída prematura. Pero no te preocupes, identificar estos errores es el primer paso para devolverle a tu melena su fuerza y brillo natural.