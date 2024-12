Korina Rivadeneira, reconocida influencer, bailarina y actriz, no solo destaca por sus looks que imponen tendencia, sino también por la luminosidad y suavidad de su piel. Recientemente, a través de Instagram, una página reveló el procedimiento que ha adoptado la actriz para mantener su piel libre de vellos: la depilación láser. Este tratamiento no solo le permite lucir impecable, sino que también simplifica su rutina diaria de cuidado personal.



El uso de la depilación láser se ha convertido en un boom entre influencers, modelos y celebridades que buscan una piel uniforme y sin imperfecciones. Al optar por este método, logran ahorrar tiempo y evitar irritaciones que otros procedimientos pueden causar. Personalidades del mundo de la moda como Rivadeneira están ayudando a posicionar esta técnica como un "must" en el cuidado de la piel, marcando una tendencia que cada vez suma más adeptas.