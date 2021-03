Flavia Laos se suma a la tendencia 'cut out' con una moderna versión veraniega

Flavia Laos es considerada una de las famosas más stylish de la farándula nacional. Esto se debe a las constantes demostraciones de estilo que la actriz comparte en sus redes sociales para exhibir su pasión y conocimiento sobre las novedades que vemos en la industria de la moda. Es por ello que la mayoría de sus outfits siempre contienen por lo menos una tendencia del momento.

En los últimos meses, Flavia Laos se convirtió en uno de los personajes más destacados de nuestro radar fashionista gracias a sus osadas teñidas y combinaciones de moda. Y es que la cantante ha demostrado tener una facilidad para incorporar los looks más atrevidos dentro de su estilo personal, dando como resultado outfits favorecedores de carácter trendy. Uno de sus más recientes atuendos de verano es una prueba de ello.

En Instagram, Flavia Laos compartió una fotografía donde posa luciendo una pícara teñida de verano que está en plena tendencia. Su outfit consistió de un bikini negro que combinó con un vestido strapless semi transparente (del mismo tono) decorado con un diseño gráfico. Además, esta prenda presentó un escote asimétrico, falda midi con una abertura lateral y el detalle estrella: un corte estilo ‘cut out’ a la altura de las costillas.

El responsable de hacer este outfit uno en tendencia fue el vestido semitransparente gracias al corte ‘cut out’: un look muy en demanda para todo el 2021. Y es que, si bien esta moda viene de lejos, distintos portales y expertos de la industria han señalado a este estilo como uno de los más populares del momento. Esto se debe sus sofisticadas propuestas que revelan y ocultan a un tiempo. ¿A qué nos referimos? Bien elegidas, las prendas con estos cortes (blusas, vestidos, etc.) son ideales para disimular ciertos aspectos y realzar nuestras figuras, motivo por el cual es favorecedor cualquier tipo de cuerpo. Pero Flavia Laos no es la única que ha tomado provecho del ‘cut out’ durante esta época de calor.

Otras famosas peruanas como Angie Arizaga y Melissa Paredes también han incorporado la tendencia ‘cut out’ en sus outfits de temporada, hecho que demuestra la versatilidad e influencia de este look (ojo, también puedes llevar este diseño en tus outfits de otoño-invierno). Y tú wapa, ¿te animas a lucir prendas de este estilo?

Los cortes ‘cut out’ laterales marcan tendencia

“Los cut outs circulares están ganando cada vez más protagonismo (y seguirán haciéndolo a lo largo del 2021), al igual que los cortes en los costados, que parecen ser una continuación del escote en forma de 'V' que suelen tener muchas blusas y vestidos”, comentaron desde el portal Glamour.mx respecto a esta potente tendencia.