Gaela Barraza nos introduce los straight leg jeans, el estilo más popular para el 2021

Gaela Barraza ha llamado la atención de distintos medios de comunicación y personajes de la farándula nacional luego de que su padre, Carlos Barraza la introdujo a las cámaras de televisión en el programa ‘En Boca de Todos’ semanas atrás. Fue en esa oportunidad que la adolescente reveló su pasión por el modelaje y su deseo de convertirse en dedicarse a este rubro profesionalmente.

Es ante estas declaraciones, muchos no tardaron en visitar las redes sociales de Gaela Barraza para observar sus photoshoots como introducción al modelaje y claro, su pasión por la moda. Anteriormente, nuestro radar fashionista ya se había fijado en el estilo de la hija de ‘Tomate’ Barraza gracias a un accesorio muy popular del momento que lució en uno de sus outfits de verano; esta vez, la joven vuelve a captar nuestra atención gracias a una prenda que vuelve a exhibir su conocimiento sobre las tendencias del momento.

En Instagram, Galea Barraza compartió unas postales pertenecientes a un photoshoot, donde luce un juvenil outfit urbano casual. Su look consistió de un crop top verde oliva con mangas cero y cuello halter que combinó con unos jeans estilo straight leg de tono gris y unas zapatillas blancas.

Si bien todas las prendas del outfit de Gaela Barraza trabajaron en armonía para crear un look favorable, el elemento que más llamó nuestra atención fueron los jeans straight leg. Este modelo es parte del grupo de jeans que vienen con fuerza este 2021 para desplazar la versión skinny y apoderarse de las listas de tendencias.

La mejor parte es que todas podemos llevar jeans straight leg pues lucen fenomenales a cualquier edad y tienen un look moderno y súper chic. Además, combinan con todo tipo de prendas y zapatos y son aptos para cualquier estación, como nos demuestra Gaela Barraza. Así que ya lo sabes wapa, si estos pantalones te enamoraron, te recomendamos invertir en un buen par pues te serán muy útiles ¡y nunca pasarán de moda!

Los jeans rectos marcan tendencia este 2021

“Si bien los skinny jeans nunca pasarán de moda, existe una gama de siluetas frescas y no ajustadas que siguen ganando popularidad. Sí, estamos hablando de estilos como la mezclilla acampanada, pero también de un favorito reciente entre el mundo de la moda y las celebridades: la mezclilla larga. Este estilo es de corte recto, por lo general viene con un lavado más ligero y se amontona ligeramente en la parte superior de los zapatos. Claro, esta silueta está muy lejos de los jeans ajustados y rectos recortados que hemos estado usando durante las últimas temporadas, pero este es un estilo de mezclilla que dará ese giro hacia cualquier atuendo en la década de 2020’s”, comentaron en el portal Who What Wear.