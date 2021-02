Melissa Paredes pone a prueba la versatilidad del 'cut out' con pícaro vestido nude

Melissa Paredes está aprovechando su nueva posición como conductora de televisión en el programa ‘América Hoy’ para exhibir su vena fashionista. Y no es que la actriz no haya compartido esta pasión por la moda anteriormente, solo que ahora con un espacio más grande sus outfits llaman más la atención del público.

Lo cierto es que Melissa Paredes no es ajena a nuestro radar de moda. ¿El motivo? En múltiples ocasiones, la conductora de televisión nos ha demostrado todo el potencial de su estilo a través de una variedad de atuendos que demuestran su conocimiento respecto a las tendencias del momento. Un claro ejemplo de ello se puede ver en uno de sus más recientes looks.

En Instagram, Melissa Paredes compartió unos clips donde se luce un pícaro vestido nude. La pieza contó con mangas largas, un corte al medio al estilo ‘cut out’ y un acabado ceñido que enfatizó su silueta y le dio un look sensual. Para completar su look, Paredes llevó unas sandalias de tacón con correas transparentes.

Sin duda, lo que más llamó nuestra atención del vestido de Melissa Paredes fue el corte al medio. Este detalle pertenece a la moda ‘cut out’, un estilo que celebridades como Kim Kardashian han popularizado, y que además protagonizaron distintos desfiles de las pasarelas primavera-verano 2020. La mejor parte es que todas podemos usar esta tendencia de la forma que más queramos, ya sea en vestidos, tops, o en ropas de baño como fue el caso de Jazmín Pinedo o Magdyel Ugaz. Y tu wapa, ¿te animas a usar el look ‘cut out’?

La moda ‘cut out’ marca tendencia este 2021

“La moda del cut out viene de lejos, aunque en el verano de 2020 se ha alzado como una de las más demandadas. La tendencia y sus sofisticadas propuestas revelan y ocultan a un tiempo: bien elegidas, las prendas con estos cortes (blusas, vestidos, etc) son ideales para minimizar “defectos” en abdomen, cintura o pecho, a la vez que realzan las curvas y favorecen a cualquier tipo de cuerpo. En bikinis y bañadores, el cut out es ideal para dar a la prenda un toque femenino y de lo más sexy”, declararon desde el portal Marie Claire.es.

*Recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde al encontrarnos en el hemisferio contrario de donde comienzan.