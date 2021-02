Cara Delevingne es la más reciente celebridad en cambiarse al bando de las castañas

Cara Delevingne no acostumbra a cambiar mucho sus looks de belleza. No obstante, cuando lo hace, la modelo se asegura de elegir un estilo completamente diferente a lo que estaba llevando anteriormente para dejar a todos boquiabiertos. Este es el caso de su más reciente transformación beauty.

La modelo decidió sorprender a todos sus seguidores con un inesperado cambio de look pero que no tiene nada de improvisado. ¿A que nos referimos? Al ser una de las modelos más influyentes de la industria, Cara Delevingne está al tanto de las últimas tendencias de moda y belleza, por ello se aseguró de elegir un tinte trendy para darle color a su cabello.

En Instagram, Cara Delevingne confirmó la noticia sobre su nuevo cambio de look con una selfie muy a su estilo. En la fotografía podemos apreciar que la modelo dejó atrás su característica cabellera rubia para cambiarse al bando de las castañas con un tono chestnut brown y rayitos firmado por Jamie Levin. Para acompañar su melena, la fashionista llevó un colorido maquillaje de ojos como los de la bandera LGBTQ.

Como recordamos, distintos expertos de belleza han acorado que los colores oscuros (principalmente los castaños) serán lo más popular en cuanto a tintes para el cabello debido a su bajo mantenimiento y acabado sofisticado. No obstante, este no fue el único elemento en tendencia del cabello de Cara Delevingne, pues su estilista Mara Roszak también incorporó un corte en capas estilo shag que le dio un look rockero chic.

Para conocer más sobre el nuevo cambio de look de Cara Delevingne, su estilista Mara Roszak compartió información sobre su proceso creativo. “[Cara] tiene textura natural en su cabello y supe que un corte shag suave sería perfecto para resaltar esa textura. Me inspiré en este tipo de chica de finales de la década de los años 70 y principios de los 80, muy al estilo Fast Times in Ridgemont High (1982), que es tan Cara. Su look emana una vibra muy rockera y skater mientras mantiene una suavidad natural”, confesó Mara Rozak para Vogue sobre el nuevo look de la modelo.