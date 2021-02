Jennifer Aniston fusiona las tendencias del momento en un radiante cambio de look

Jennifer Aniston es considerada un referente de belleza tanto en Hollywood como en todo el mundo. Y es que a sus 52 años (recién cumplidos hoy), la actriz ha logrado hacer que su corte el ‘Rachel’ que llevó en la serie ‘Friends’ se vuelva un estilo icónico que se lleva hasta la actualidad.

Con el paso del tiempo, Jennifer Aniston y sus looks se han convertido en tema de estudio para múltiples expertos y portales de belleza. ¿El motivo? Los cambios cosméticos, -especialmente esos que realiza en su cabello-, si bien son bastante sutiles, siempre son un reflejo de las tendencias que están dominando la industria beauty. Este es el caso de su más reciente cambio de look.

La actriz fue captada en el set de la serie ‘The Morning Show’, escenario donde estrenó su nuevo cabello. Jennifer Aniston decidió comenzar el 2021 apostando por un corte ‘shag’ (un estilo súper en tendencia desde hace temporadas atrás), con capas y suaves ondas en las puntas.

No obstante, el cambio que más sobresalió dentro del nuevo cabello de Jennifer Aniston es su color. Y no, la actriz no ha cambiado drásticamente su tono rubio sino que esta vez se inclinó por mechas más claras que de costumbre. Se tratan de unas ‘babylights’ miel con matices metálicos que iluminaron su cabellera y su rostro, pues están colocadas estratégicamente en la parte superior y en los bordes para enmarcar el área.

Lo cierto es que el cambio de look de Jennifer Aniston es una verdadera obra de arte, comenzando con sus mechas: están ideadas para que el tono claro en la parte superior enmarquen e iluminen su rostro. Además, su efecto degradado que termina con un color más oscuro le aporta movimiento al cabello, algo que la actriz potenció con su corte shag en capas y su peinado de beachy waves desenfadadas. Estos elementos en conjunto para darle a Jen Aniston un look rejuvenecido, moderno y muy favorecedor.