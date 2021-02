Demi Moore luce irreconocible en desfile de Fendi para Semana de la Alta Costura

Demi Moore acaba de cumplir, como ella misma detalló, uno de sus sueños de la adolescencia: ser una modelo dentro de las pasarelas de la Semana de la Alta Costura. Y la firma encargada de hacer esto realidad, es la italiana Fendi.

La conocida actriz de Hollywood sorprendió al mundo entero cuando apareció inaugurando el primer desfile de Alta Costura de Kim Jones para Fendi. Demi Moore se robó la mirada de todos los presentes a recorrer el espectacular set, armado a modo de laberinto con paredes de metacrilato (para crear ese efecto de espejos), celebrado en el Palais Brongniart de París, Francia. No obstante, su presencia no fue lo único que impactó a los presentes pues Moore también inauguró un radical cambio de look.

Para el desfile de primavera-verano de Fendi, Demi Moore llevó un elegante traje de seda negro, protagonizado por un top con un pronunciado escote en ‘V’, mangas largas y cierre tipo esmoquin. La parte posterior contó con unos pantalones fluidos y de accesorios, la actriz lució unos opulentos aretes XL, con diseño escultural de inspiración victoriana (ya que la principal inspiración de Kim Jones ha sido 'Orlando' de la escritora Virginia Woolf), que terminaron a la mitad del busto. En cuanto a su nuevo look, Moore lució un rostro mucho más delgado y anguloso, con los pómulos súper marcados, hecho que muchos usuarios comentan ha sido gracias a intervenciones cosméticas.

No obstante, Demi Moore no fue la única celebridad que formó parte del desfile que marcó el debut del diseñador inglés para la línea femenina de Fendi. Kate Moss y su hija Lila Grace Moss modelaron juntas por primera vez, seguidas de otras figuras legendarias como Naomi Campbell, Ditto Christy Turlington y su sobrino James, Leonetta y Delfina Fendi, hijas de Silvia Fendi, además de Bella Hadid, Cara Delevingne entre otras.