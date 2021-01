Flor Polo estrena radiante vestido con guiño a la moda glam de los años 20's

Flor Polo vuelve a captar la atención de nuestro radar de moda gracias a un glamuroso vestido de noche que estilizó su figura y la hizo destacar. A continuación, te contamos todos los detalles de su look.

En múltiples ocasiones, Flor Polo nos ha demostrado el potencial de su vena fashionista a través de impresionantes outfits que frecuentemente reflejan las tendencias del momento. Pero, al margen de incluir lo más ‘hot’ del momento, la hija de Susy Díaz siempre prioriza los looks que van con su estilo y la hacen sentir fabulosa. Un claro ejemplo de esta combinación de ideas se puede ver en uno de sus más recientes teñidas.

En sus historias de Instagram, Flor Polo compartió una serie de clips donde lució un radiante vestido negro de carácter glam. La pieza contó con un cuello estilo halter, mangas ‘off shoulder’ y un escote en forma de lagrima. No obstante, a pesar de los cortes y distintas siluetas, lo que más llamó la atención fue el acabado con brillos del vestido, organizado en un estilo referente a la moda de 1920’s que además, estilizó su figura.

Si bien Flor Polo no es ajena a las prendas con brillos y lentejuelas, hemos notado que en las últimas semanas la modelo se ha animado a llevarlas con más frecuencia. Esto puede ser debido a los nuevos proyectos que está involucrada o simplemente su manera de expresar su amor por este acabado, que además está en plena tendencia. A través de este look, Flor nos demuestra la versatilidad de los brillos y lentejuelas y cómo automáticamente nos dan un look glamuroso y de alto impacto.

Los brillos y detalles metálicos marcan tendencia este 2021

Las prendas y detalles metálicos vuelven a las listas de tendencia para la temporada primavera-verano y a continuación los expertos te cuentan cómo puedes incorporarlo en tu día a día. “Si la ropa metálica te parece intimidante, no te preocupes. La forma más fácil de adoptar todo lo que brilla es equilibrándolo con elementos neutrales y colores sólidos básicos”, explican en el portal Who What Wear.

* (Ten en cuenta que las tendencias llegan una temporada más tarde)