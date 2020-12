Tula Rodríguez celebra su millón de seguidores de Instagram con halagador vestido

Tula Rodríguez sabe que una de las grandes virtudes de la moda es su capacidad para adaptarse a todo tipo de ocasión. Especialmente, cuando la necesitamos de aliada para vernos espectaculares en un evento especial.

La conductora de televisión exhibe constantemente su pasión por all things fashion, no solo a través de los outfits que usa para el programa ‘En Boca de Todos’, sino también en su vida persona. Un claro ejemplo de ello se puede ver en el look que Tula Rodríguez estrenó para celebrar una gran noticia.

En Instagram, Tula Rodríguez compartió una fotografía en la que agradece todo el apoyo recibido para alcanzar el primer millón de seguidores en esta red social. Para celebrar esta noticia, la tv host llevó un vestido envolvente blanco con franjas cobres (que combinaron con los elementos de su postal) mangas largas con efecto suelto y una cinturón del mismo acabado de su outfit que amarró para definir su figura.

El outfit de Tula Rodríguez resulta ideal para la temporada primavera-verano ya que además de ser fresco y ligero, presenta colores muy representativos de la estación. Además, la forma envolvente de su vestido se adaptó a su cuerpo, marcó su cintura y estilizó su figura. Lo mejor de todo es que el wrap dress es una prenda que nos favorece a todas, así que no dudes en darle una oportunidad este verano para crear un atuendo fenomenal.

Sobre el wrap dress

“Este hiperfemenino diseño fue popularizado allá por los setenta por Diane von Furstenberg , quien irrumpió en Nueva York decidida a crear un vestido que sentara bien a todo tipo de cuerpos y se adaptar a cualquier ocasión”, declararon en el portal Glamour. Co el paso de los años, el wrapp dress se ha convertido en una pieza esencial en el armario de muchas mujeres ya que además de ser atemporal y muy versátil, “define la cintura, equilibra las caderas y acentúa el pecho”, añadieron en Glamour.