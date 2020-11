Conoce la historia que Diego Maradona protagonizó junto a Dolce & Gabbana

Diego Maradona no solo es considerado uno de los mejores jugadores de futbol de todos los tiempos, sino que también se ha ganado el status de ícono gracias a su impresionante carrera en el deporte rey. No obstante, su gran influencia no solo se quedó en las canchas, sino que además también inspiró al mundo de la moda.

En el 2016, la casa de moda italiana Dolce & Gabbana incorporó una camiseta del equipo de fútbol napolitano con el nombre ‘Maradona’ y el número 10 del argentino dentro de uno de sus desfiles. A pesar del encanto que causó este ítem, el campeón del mundo no estuvo contento ya que este fue un acto organizado "sin el consentimiento de Maradona y sin que lo hubieran contactado", explicó su abogado, el profesor Ulisse Corea.

La disputa llegó hasta la corte ya que Diego Maradona le ordenó a sus abogados que demanden a los creativos de D&G, Domenico Dolce y Stefano Gabbana por usar su nombre "sin ninguna autorización", como se lee en el portal El Tiempo. Además, D10S agregó lo siguiente: "Pese a la estima y consideración que siento por su trabajo, me veo obligado a proteger mis intereses ya que fueron violados con una política de marketing especulativa."

Dos años después del suceso inicial, el juez del caso dictó que Dolce & Gabana no había comercializado la camiseta con el nombre de Maradona, por lo que tendrían que reembolsarle al jugador la suma de 70.000 euros. “Me acaban de avisar desde Italia que hoy terminó el juicio a Dolce & Gabbana, por usar mi nombre sin mi permiso. Los homenajes son fantásticos, pero creo que ellos tendrían que haber pedido el permiso necesario para usar mi apellido en su desfile. Un tiro para el lado de la justicia...”, afirmó Diego Maradona en sus redes.

Actualización

De no haber recibido esta suma, serían los familiares del ‘D10S’ los que se encargarán del proceso de ahora en adelante debido al fallecimiento de Diego Maradona. Desde Wapa.pe, lamentamos su partida y enviamos nuestro más sentido pésame a sus amigos y familiares.