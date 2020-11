Apuesta por un total look de print de lunares al estilo de Mónica Torres

Mónica Torres es una querida actriz peruana que dispone de sus redes sociales para compartir con sus seguidores, diversos fragmentos de su vida. Uno de ellos son las decisiones de moda que toma en su día a día.

La popular ‘Pepa’ de la de la serie de televisión ‘De vuelta al barrio’ no es ajena a nuestro radar fashionista. Y es que en el pasado, Mónica Torres nos ha demostrado su conocimiento sobre las reglas básicas de moda; un ejemplo de ello se vio en la combinación black and white que usó para un look sofisticado y estiloso. Esta vez, volvemos a ver más de sus gustos al momento de vestir a través del outfit que compartió en redes sociales.

En sus historias de Instagram, Mónica Torres publicó una fotografía donde luce lo que parece ser una blusa negra con estampado de lunares blancos. Para completar su look, la actriz utilizó una mascarilla del mismo color y acabado que hizo match con su outfit.

El outfit de Mónica Torres fue un éxito total ya que eligió un estampado atemporal que siempre luce moderno y sofisticado, y una combinación de colores (blanco y negro) clásica y muy elegante. Además, acertó con el tamaño de los ya que “eligió un print de puntos pequeños, para evitar recargar el volumen y efecto visual de amplitud”, comentó Ana María Uzuriaga, asesora de imagen y directora de Image & Style Training para Wapa.pe. Asimismo, no dudó en brindarnos un tip de moda para hacer que este look pase al siguiente nivel. “En cuanto a la mascarilla, yo le sugeriría unos puntos ligeramente más grandes (sin exagerar), para armonizar con el print de la blusa. En su defecto un juego de color en el print, por ejemplo, fondo blanco y lunares negros u otra combinación de color", finalizó la experta.

Estampado de lunares

También conocido como 'Polka Dots', los lunares son un estampado que "está muy de moda desde el año pasado y que al igual que con el animal print, se han convertido en un clásico de siempre. Cada año regresa en una versión diferente, en cuanto a tamaño o color. Este print nos brinda un efecto de dinamismo y dependiendo del tamaño, puede darnos un efecto de amplitud o angostura” aseguró Ana María Uzuriaga, asesora de imagen y directora de Image & Style Training para Wapa.pe.