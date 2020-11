El inusual abrigo de 'tentáculos' de Hailey Bieber que causa controversia

Hailey Bieber siempre ha encabezado los titulares de diversos portales de moda gracias a su distinguido estilismo que inspira a más de uno al momento de vestir. Sin embargo, hace unos días la modelo ha sorprendido al mundo entero debido a un inusual abrigo que ha sido motivo de controversia entre sus seguidores.

La esposa de Justin Bieber fue captada paseando por las calles de Nueva York luciendo un largo y llamativo abrigo amarillo de ‘tentáculos’ firmado por Botegga Veneta. La pieza, confeccionada con piel de oveja de peluche cuenta con dos tonos de amarillo (uno claro al frente y uno más saturado por detrás) y está disponible en la página web de la casa italiana a un precio de $9,500 dólares.

Para su outfit, Hailey Bieber acompañó su extravagante abrigo de tentáculos con unos jeans baggy de tiro alto, un top de punto amarillo pastel y una gorra del mismo color. Además, la modelo utilizó una mascarilla negra, lentes de sol y unas zapatillas blancas. Mientras Hailey caminaba por las calles, los tentáculos se movían con ella, dándole a su look un aspecto dinámico y divertido.

Lo cierto es que, este peculiar abrigo ha causado controversia entre el público pues hay personas que no entienden su estética, y más bien lo consideran absurdo. Por otro lado, existen quienes encuentran esta prenda atractiva y genial; una de ellas siendo la misma Hailey Bieber. Ella no teme experimentar con sus looks y crear outfits de alto impacto que la coloquen en el foco de la atención e inspiren futuras tendencias de moda. No nos sorprendería que este abrigo de tentáculos se convierta en la próxima obsesión de las bloggers y fashionistas del mundo.