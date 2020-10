Camila Cabello se despide de su larga cabellera y estrena nuevo look

Camila Cabello le dijo adiós a su icónica larga cabellera para dar pase a un nuevo look que se desató furor entre sus más de 50 millones de seguidores en Instagram.

Si al inicio de la cuarentena vimos a celebs como Dua Lipa o Miley Cyrus probar todo tipo de peinados, tintes y cortes, esta vez -aunque un poco tarde- le tocó el turno a la cantante de 23 años.

La intérprete de “Señorita” decidió cortar su extensa melena, que la había caracterizado por mucho tiempo, por primera vez sumarse a las filas de mujeres que prefieren llevar el cabello corto.

“He perdido la virginidad de llevar el pelo corto. Lo he tenido largo toda mi vida, es hora de sentir el aire en los hombros”, escribió Cabello en la publicación donde lució su nuevo estilo.

Camila Cabello se decantó por un shag bob, el cual ha sido obra del estilista Dimitri Giannetos. Un corte a capas que le otorgó mayor fluidez y movimiento a su look sin dejar de lado su flequillo un toque desfilado, detalle que ayudó a resaltar sus facciones.

Así la cantante estadounidense mostró que no hay nada mejor que un cambio de look para renovar nuestra imagen y darle un nuevo aire a nuestra mirada. Aunque dicen que la mejor época para hacerlo es luna llena, tal parece que Camila no pudo resistirse para iniciar un nuevo comienzo con un sensacional corte de pelo. ¿Y a ti wapa qué te parece su nuevo look?