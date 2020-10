Lisa de Blackpink es la nueva imagen de conocida firma de cosméticos

Atención fanáticos del K-Pop y en especial las seguidoras de Blackpink, les tenemos una gran noticia. Lisa se ha convertido en el rostro de una importante firma de cosméticos, ¿adivinas de cuál se trata?

Ayer por la noche, MAC Cosmetics tomó sus redes sociales para anunciar que Lisa es la nueva embajadora global de la firma. Además, lo que diferencia esta colaboración de las anteriores es que esta se planeó para tener una larga duración, por lo que veremos mucho de la celeb en el futuro.

“¡Siempre he sido una gran admiradora de M.A.C! Me gusta cómo la marca transforma el maquillaje en una forma de autoexpresión, que siempre me ha dado confianza en el escenario”, dijo Lisa respecto a la colaboración con esta grande firma de cosméticos.

De esta manera, a través de su colaboración con Lisa y Rosalía para el labial Viva Glam, MAC nos demuestra que está al tanto de los gustos de moda y tiene consigo, la lista de embajadores más hot del momento.