Bella Hadid debuta chunky highlights en su nuevo cambio de look

Bella Hadid acaba de inaugurar la temporada de transformaciones de belleza para fines de año, con un nuevo cambio de look inspirado en las tendencias del momento.

La hermana de Gigi Hadid no es ajena a los cambios de look, de hecho siempre ha experimentado bastante con su apariencia. Esta vez no fue diferente, y la modelo eligió un estilo favorecedor y muy de los 2000’s, para acompañar su visible pasión con esta estética.

Se tratan de los 'chunky highlights', una técnica de iluminación que Hadid eligió en tonos miel y caramelo para darle color a su cabello (ligeramente más claro). Además, la modelo optó por cortar su melena y hacerse un cerquillo de cortina que le dio volumen y movimiento a su look.

Como recordamos, las mechas chunky en tonos miel y caramelo se han convertido en una de las tendencias de belleza más importantes del año, pero no están solas. El cerquillo de cortina también ha cobrado gran protagonismo en las últimas temporadas, convirtiéndose en la opción preferida para las que quieren un cambio cool y sofisticado.

Hoy, Bella Hadid nos confirma la popularidad de estas tendencias y demuestra a través de su look, ¡que la moda de los 2000’s está más presente que nunca!