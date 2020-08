Revista deportiva incluye a la "modelo más curvilínea de la historia" en colección 2020

La industria de la moda nos demuestra que poco a poco el estereotipo que perseguía a las modelos (ser altas y delgadas) va perdiendo fuerza. Actualmente muchas mujeres de talla grande se hacen campo en ese complejo mundo y demuestran que todos los cuerpos son hermosos.

En esa línea la prestigiosa revista Sports Illustrated Swimsuit elegió a una modelo especial, según la llamaron “la modelo más curvilínea de la historia” para su nueva colección 2020.

Hunter McGrady es la joven de 27 años que fue escogida para representar la diversidad de medidas y cuerpos en la versión impresa del medio deportivo. Así con estas iniciativas se comienza a mostrar nuevos panoramas que debelan nuevas formas de entender la belleza no como algo predeterminado.

“Estoy tan emocionada por el lanzamiento de esta sesión”, escribió McGrady en Instagram. “Este viaje cambió la vida y fue tan especial de experimentar con el equipo más especial. Sports Illustrated me ha brindado mucho y creado tantas oportunidades increíbles para mí y siempre estaré agradecida. Cada vez que sale la revista es un momento de “pellizcame”, agregó.

Asimismo, la joven confirma la importancia de la autopercepción y el autocuidado dentro del mundo de la moda, un ámbito en el que busca inspirar a otras personas con su historia.

“Este año me siento más segura, más segura, más bella. Me siento mejor este año”, comentó la modelo. “La parte más desafiante de mi carrera es tratar con personas que no entienden lo que defiendo. Antes de cada sesión de fotos, literalmente rezo, rezo por la intención de inspirar “.