Jazmín Pinedo resalta su figura con este festivo outfit inspirado en Thalía

Jazmín Pinedo tiene la moda muy presente en su día a día, ya sea para los outfits casuales que usa cuando está fuera de los sets de televisión, o para cuando está al frente de las cámaras al momento de co-conducir Esto Es Guerra.

La modelo demuestra su pasión por la moda a través de su perfil de Instagram, lugar donde comparte diversas fotografías mostrando los outfits que usa para distintas ocasiones. Jazmín Pinedo también ha demostrado que además de ser una fashion lover, está al tanto de las tendencias del momento así como los looks que los artistas llevan.

¿Recuerdas el famoso “están ahí mis vidas, me oyen, me escuchan?” de Thalía, o mejor dicho, ¿el llamativo outfit que la cantante usó cuando grabó ese video? Todas estamos de acuerdo que ese fue un atuendo súper glamuroso y over the top, que se puede usar en limitadas ocasiones, sin embargo Jazmín Pinedo habría encontrado la forma de llevarlo en un outfit para la noche.

La conductora de Esto Es Guerra incorporó color y sabor al set con un conjunto azul de dos piezas con flecos, al mismo estilo de Thalía. Para completar su look, Jazmín Pinedo llevó unas sandalias de tacón plateadas que terminaron de darle ese apariencia glamurosa y festiva, que además combinó muy bien con su tono de piel.

Así que ya lo sabes wapa, si quieres lucir el estilo de tu artista favorito recuerda que no tienes que usar piezas idénticas necesariamente sino que puedes inspirarte en formas, colores o detalles para un look similar.