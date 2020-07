Estos son los tips que Emma Watson sigue para mantener una piel radiante a sus 30 años

Emma Watson es una actriz que no solamente destaca por su talento actoral, que se evidente luego de saltar a la fama gracias a su papel de Hermaione en Harry Potter, sino que también destaca por la belleza natural que posee y estilo de vida sustentable.

La actriz no es ajena al paso de los años y aunque no lo parezca ya alcanzó la tercera década. Ante ello todos nos preguntamos cuál será el secreto o cuál será su rutina beauty. Al respecto vale la pena comentar la filosofía que ahora ella mantiene al regirse bajo la sustentabilidad y transparencia.

La actriz hace un tiempo comenzó a preguntarse qué tipo de productos utilizaba para el cuidado de su piel y rostro. Y en esa línea comenzó a reemplazar algunos antiguos por unos que fueran más amigables con la naturaleza.

Sabemos que no es sencillo conseguir un tocador íntegramente de ítems que no sean dañinos para el medio ambiente; sin embargo, hay algunos trucos que podemos emplear para revisar ingredientes, envases y marcas tal como se explica en el libro The Nature of Beauty, de Imelda Burke.

Asimismo, Emma Watson tiene claro que una de las claves para mantener una piel bien cuidada tiene que ver con evitar la resequedad y mantener bien hidratado el rostro. Por ello es importante buscar limpiadores faciales que no tengan alcohol, o muy poco. En ese sentido, podemos optar por aquellos limpiadores en aceite para exfoliar la piel a profundidad.

Además, recuerda que la piel de cada persona es diferente por lo que deberás adaptar tus cremas de tocador de acuerdo a las necesidades de tu rostro, pues hay algunas que son más idóneas para la piel seca o grasa.