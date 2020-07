Ximena Hoyos y la versátil prenda de invierno que utiliza en toda ocasión

Ximena Hoyos comparte continuamente las actividades que realiza en sus redes sociales y es que la joven ex chica reality no deja sorprender a sus seguidores con variados outfits que emplea en cada instantánea.

Y, claro, como otros personajes del medio Ximena Hoyos también prefiere mostrar sus looks más hogareños con ropas que reflejen su comodidad, pero sin perder su estilo. Y justamente en una de las últimas instantáneas que mostró encontramos uno muy particular con una prenda de la que no queremos desprendernos en ningún momento.

La joven apostó por un estilo bastante divertido en el que combinó una ropa deportiva con aquellas medias extra abrigadoras de algodón y peluche, que en algunas versiones viene hasta la rodilla. Un elemento de la moda que se ha vuelto uno de los estilos imprescindibles en esta temporada.

Y es que las medias se han convertido en el elemento esencial de nuestro día a día para no perecer ante el frío y por ello las tendencias también invaden a esta prenda. Por ello podemos encontrar aquellas súper largas y con antideslizantes para usarlas en todo momento en casa.

Pero, además, hay otros diseños como el tie dye y las rayas de colores que no podemos pasar por alto al momento de realizar nuestras compras de medias de invierno. Y aunque es probable que Ximena Hoyos haya tenido que dejar de lado sus medias abrigadoras al menos para realizar ejercicio no dudamos que después de ello no podrá evitarlas para mantenerse libre de frío.