Natalie Portman comparte foto de su vestido de novia después de 8 años

Natalie Portman es de esas celebridades que prefiere mantener su vida privada en secreto. Por ello, cuando se casó con Benjamin Millepiedn en el 2012, prefirió tener una ceremonia íntima y limitar los detalles sobre el evento (y claro, su vestido de novia) al público.

Según los informes, el vestido de la actriz fue diseñado por sus amigas Laura y Kate Mulleavy de la marca Rodarte, pero eso fue todo que se supo sobre su outfit. No se reveló más información y Portman no compartió fotografías de su look, hasta ahora, después de ocho años de la gran celebración. Nos recuerda a la historia de Blake Lively también con su vestido de novia.

Con motivo del Día del Padre, Natalie Portman publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a su papá del día de su boda para felicitarlo en esta fecha. Y si bien ella aparece de espaldas, de todas formas pudimos ver más detalles de su romántico look.

El vestido de novia de la ganadora del premio Oscar tenía un corte de princesa, mangas largas transparentes y detalles de holanes en los hombros. Además, a diferencia de los vestidos convencionales, el de ella acabó a mitad de la pantorrilla y la falda tenía varias capas. Para su look de belleza, Natalie Portman usó un peinado romántico: el cabello suelto con ondulaciones y de complemento, una diadema dorada.