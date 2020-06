Bárbara Mori confirma que el 'bare face' es su sello de belleza personal

Bárbara Mori se ha decidido usar su plataforma y posición privilegiada para convertirse en una embajadora del self awareness y el amor propio.

La recordada actriz de la novela ‘Rubí’ siempre dispone de su perfil de Instagram para compartir con sus miles de seguidores valiosas lecciones y una de ellas es la de amarnos y querernos tal y como somos.

Para acompañar este mensaje, Bárbara Mori ha elegido hacer parte de su sello personal un look de belleza súper natural, que rara vez lleva maquillaje pero que siempre luce felizmente sus arrugas, líneas de expresión y en general, el paso de los años sobre la piel, tal y como lo evidenciamos en su más reciente post.

No obstante, la ausencia de maquillaje no significa que la mexicana deje de lado el cuidado de la piel, de hecho algo que sus seguidores siempre le comentan en este tipo de fotos es lo bien que luce su cutis. Y es que como sabemos, la base de un buen look de belleza, (y una buena salud cutánea) es alimentar a nuestra piel con productos beneficiosos, ya que estos se asegurarán de darnos una apariencia saludable y radiante como la que lleva Bárbara Mori.