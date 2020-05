Actriz de Élite le dice no a la depilación de axilas y enseña su estado natural

La serie Élite posee un amplio reparto en el que destacan actrices como Danna Paola y Ester Expósito desde la primera temporada; sin embargo, a partir de la segunda y tercera se incorporaron personajes como el de Cayetana Grajera, el cual es interpretado por Georgina Amorós. Resulta que la joven española ha sido criticada por enseñar algunos vellos de las axilas mientras grababa una story en Instagram.

Y aunque es probable que desde que inició la cuarentena muchas mujeres hayan optado por dejar de lado las depilaciones mientras permanecían en casa, este no ha sido el caso de la actriz de 22 años pues confesó que desde hace tres años que ya no lo realiza.

¿Cómo luce la actriz de Élite con sus vellos al natural?

Amorós, quien ya ha interpretado varios papeles a su corta edad, compartió un video mientras disfrutaba de un helado en el que debido a los reflejos del sol se notaron algunos vellitos de su axila. Esta imagen generó rápidamente diversos comentarios negativos por parte de algunos usuarios.

“No suelo poner cosas de estas, porque me parece algo súper normal. Yo de hecho no me depilo los pelos desde hace tres años, por voluntad propia (…) como en el ‘story’ anterior del helado se veían algunos pelillos, he recibido algunos mensajes por esto”, explicó la española.

De esta forma la actriz dio un ejemplo de amor propio y naturalizó la idea de evitar la depilación, acción que muchas mujeres y celebridades deben cumplir para seguir los estándares de belleza, si uno no lo desea. La decisión debe depender de cada una y si de verdad nos sentimos a gusto con ello.

“Feliz con mis pelitos. Son míos, es mi decisión y no os preocupéis que no tienen por qué oler mal. A mí me parecen bonitos, algo natural y sobretodo mucho menos doloroso y caro”, compartió con sus más de tres millones de seguidores en Instagram.