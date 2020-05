¿Cómo teñir el cabello en instantes con solo dos productos de maquillaje?

Desde que inició la cuarentena TikTok se convirtió en una de las apps más populares por sus videos amenos y de corta duración. Y uno de sus más recientes retos virales ha sido teñir el cabello con dos cosméticos imprescindibles de maquillaje: un corrector y unas sombras de ojos.

Aunque este truco, con el que se puede obtener un efecto de mechas chunky, pueda parecer efectivo pues puede que no sea lo más adecuado para el cuidado de nuestro cabello.

El último ‘challenge’ capilar en Tik Tok con maquillaje

Sabemos que las modas no duran por mucho tiempo y uno de sus más recientes creaciones ha sido teñir los mechones delanteros del pelo tal cual se llevaban en los 90. Para lograrlo no hacen falta muchos implementos y se consigue en pocos minutos.

En TikTok muchas jóvenes han compartido el resultado de su nuevo look gracias a este truco. Y aunque son conscientes de que su pelo quede algo dañado optan por experimentar con su melena pues al parecer quedaron satisfechas con su nueva apariencia.

¿Cómo se pinta el cabello con maquillaje?

Primero, cogen dos mechones y le agregan un poco de corrector de ojos de forma que embadurnen bien el pelo y le de textura. Luego, con una secadora habrá que ponerle un poco de calor para que se fije el producto. Finalmente se procede a agregarlo un toque de color por medio de las sombras de ojos, pueden ser rojas, azules, verdes, el tono que se le quiera dar al pelo.

Según las usuarias que realizaron el reto este tinte provisional se desvanece fácilmente después de un par de lavadas por lo que no hay riesgo si es que al final no quedaron tan bien. No obstante, no olvidemos que no son productos específicos para el cabello por lo que no es recomendable abusar de ellos.