Ropas que amamos para estar en casa ¡La comodidad ante todo!

Toda mujer tiene ropas que solo usa cuando descansa. No es ningún secreto que ahora que estamos en casa nuestras ropas favoritas son los buzos, pijamas y sostenes deportivos. La verdad es que amamos estar sin brasier, entre otras cosas.

Así que hemos hecho una lista las prendas que amamos ahora que estamos más tiempo en casa y que no nos hacen perder el estilo. Es más, nuestros looks son tendencia sin querer.

Bras sin varilla son lo mejor

Desde hace unos años empezaron a salir brasieres de materiales más cómodos para las mujeres, no aprietan y sostienen bien los senos los tengas grandes o pequeños.

Pijamas a la orden

Quién dice que no se puede andar en la casa como una reina y en pijama. Por supuesto que se puede y esta ha sido una de las alternativas a la que más hemos recurrido durante este tiempo de cuarentena. Si no tenemos videollamadas, lo único que cambiamos es la parte de arriba de la ropa de dormir mientras teletrabajamos.

Deja las tangas y mejor usar cacheteros

Te han nacido las ganas de hacer ejercicios ahora que estás en casa, así que prefieres los calzones que agarran toda tu pompa. Las tangas y el encaje son bonitas, pero no para ejercitarte. Los calzones de la abuela o los cacheteros son más confortables, aunque no lo creas son los must have para toda chica.

Medias o calcetas

Para las que aman andar descalzas por la casa, no hay nada mejor que un par de medias con lindos motivos. Además pueden servirte para hacer ejercicio en casa ¡de verdad! hay muchos ejercicios para trabajar tu abdomen y piernas que se hacen con unos sencillos calcetines. Para muchas esta prenda es un must have. En los días lluviosos con un rico café y en pijama estando en cama, no hay nada más comfy que andar en calcetines.