Slouchy jeans: la prenda que ha acompañado a las it girl durante la pandemia

Es probable que muchas de nosotras, durante la cuarentena hayamos hecho détox de ropa. Lo que no nos queda los hemos regalado o dado otro uso. Quizás dejaste de tener 4 o 5 pares de jeans a unos cuantos. Pues las insiders han pasado por eso también y al aparecer se han quedado con un modelo: los rectos o más conocidos como slouchy.

Tras más de 60 días dentro de casa, hemos cambiado de lugares nuestros muebles, realizado home office, pero sobre todo estado mucho tiempo y hasta ya cambio de estación. En conclusión has tenido tiempo para ordenar tu clóset para armar tus outfits para estos tiempos. Seguro te has dado cuenta que tenías muchas cosas que sabes que en el futuro que se avecina ni te pondrás. Pero hay una pieza atemporal que siempre nos salvará para tener looks distintos, según como los combinemos.

Hablamos de los slouchy que compraste con muchas ganas. Pues en esas también se han visto las insiders y expertas de moda, que tras analizar bien todo sólo han conservado un vaquero en su armario: este tipo de pantalón. Unos jeans rectos anchos que van igual de bien con camisas, americanas y camisetas que con tops sencillos de algodón o chalecos de punto.

Estos vaqueros son la clave para una silueta actual marcada, esos que te resuelven un look con sandalias planas, o que suman estilo con alpargatas o sofistican tu look con unos tacones altos o medios. Las expertas en moda saben que es el tipo de pantalón que necesitan tus estilismos con Converse tipo bota, o con esos zuecos de estilo setentero tan ideales que compraste en un mercadillo.