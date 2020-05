'Coronavirus hairstyle'’: El peinado infantil que ayuda a concientizar a la población

El nuevo coronavirus ha servido de inspiración para crear un nuevo estilo de peinado que rápidamente se ha vuelto tendencia en el este de África. Desde el otro lado del mundo muchas mujeres llevan a sus hijas a salones de belleza improvisados para realizarse un sencillo y económico look que cumple un objetivo significativo: crear conciencia sobre la enfermedad del COVID-19.

Así, muchas niñas han comenzado a lucir este particular peinado, que trata de imitar la silueta del virus, para verse más elegantes, pero, sobre todo, para motivar a que la gente siga las recomendaciones sanitarias pertinentes.

¿Cómo surge la idea del peinado del coronavirus?

En Kenia muchas personas no cuentan con los recursos económicos suficientes para acudir a grandes salones de belleza en los que ofrecen peinados más elaborados con trenzas sintéticas. Sin embargo, gracias a un espíritu resiliente adaptaron dicho look y volvieron más económico y asequible al bolsillo de la mayoría de mujeres locales.

Sharon Refa, una peluquera de 24 años, es una de las artífices de esta nueva moda que se ha convertido en el favorito de tantas niñas, según el reportaje elaborado por The Guardian en Kibera, un barrio pobre ubicado en Nairobi, la capital de Kenia. Allí en un espacio que improvisado al lado de una carretera trenza el pelo y recrea el "peinado coronavirus".

“Algunos adultos no creen que el coronavirus sea real, pero la mayoría de los niños pequeños desean desinfectar sus manos y usar máscaras. Muchos adultos no hacen esto, y es por eso que se nos ocurrió el peinado corona ", explica Refa a The Guardian.

El diario británico también recoge el testimonio de Margaret Andeya, una madre que se las ingenia para estirar el poco dinero que tiene. "Este peinado es mucho más asequible para personas como yo que no pueden pagar los peinados más caros que existen, pero que aún quieren que nuestros hijos se vean elegantes", relató.

El costo del peinado es de 50 chelines, que se convierte en 50 céntimos de dólar, mientras que otro tipo de peinados más sofisticados pueden bordear los 300 y 500 chelines, lo que significa uno 3 y 5 dólares.

De esta forma a través de algo tan simple como un peinado se pretende hacer un recordatorio sobre la importancia de seguir las recomendaciones para evitar un contagio masivo del nuevo coronavirus, sobre todo, en barrios pobres, donde la información no suele llegar a tiempo.