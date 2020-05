Tie Dye, la tendencia de moda que incluso Stormi Webster la luce

Nadie duda que Stormi Webster desde pequeña se está convirtiendo en toda un ícono de la moda infantil pues todos los looks que le pone Kylie Jenner nos roban los suspiros.

Es así que, incluso la pequeña, aparece luciendo una de las tendencias del momento y que, en plena cuarentena, se ha puesto aún más de moda por lo fácil de hacer en casa: tie dye.

Tie dye al estilo de Stormi

Stormi ya nos ha sorprendido vestida igual a su madre, Kylie Jenner, o incluso con divertidos accesorios que le dan un toque especial a su look, pero esta vez apareció con el tie dye.

La pequeña aparece en fotografías publicadas en el Instagram de Kylie luciendo esta tendencia. En una de ellas la podemos ver con un conjunto dos piezas de shorts y camiseta manga larga en tonos azules y celestes, ideales para una tarde relajada de juegos, como se le ve a ella disfrutando del tenis.

En otra fotografía, la vemos por los pasillos de su casa con una camiseta de este estampado con tonos celestes y moradoel que combina con unos short en tono gris y unas básicas zapatillas blancas que, como ya sabemos, siempre combinará con todo lo que llevas en tu outfit.

Aunque Stormi no cuenta con un perfil propio en Instagram, sino que es su mamá quien se encarga de mostrarnos su estilo, no dudamos que el día que tengamos una cuenta propia de la pequeña podremos ver más looks y, al mismo estilo de las Kardashian, se convertirá en un próximo referente de la moda.