Gloria Trevi enciende Instagram con este look que la hace ver como una diva

Gloria Trevi acaba de mostrar en Instagram un tremendo look con el que demuestra que los 50 son los nuevos 30 y que, para sentirte regia y divina, solo necesitas actitud y las prendas que te hagan sentir mucho más cómoda.

Y es que si hablamos de moda y tendencias, Gloria Trevi sabe perfectamente que no existe edad para deslumbrar por lo que no tuvo duda de aparecer con este tremendo look que nos ha sorprendido.

Gloria Trevi y el look negro de cuero en Instagram

Este 2020 Gloria se ha encargado de imponerse en redes sociales, es así que sigue enamorando y robando suspiros a sus fans, y si que se lo hacen saber en los comentarios.

En este look la artista lleva consigo un vestido largo de cuero negro, completamente ceñido al cuerpo con un gran escote en las piernas y de escote halter que deja los brazos libres.

Además de ello, ella apuesta por unos largos guantes, de igual cuero negro junto a una boina de estilo policial que oculta un poco sus ojos. También, le agrega unas mallas que la hacen lucir mucho más sexy con los tacones que lleva.

Para el peinado, que mejor que dar un look sensual y atrevido con el cabello suelto y semi despeinado. Definitivamente un look que,en ese blanco y negro, no hace más que confirmar que se encuentra en su mejor momento.

Los comentarios de esa fotografía están llenos de elogios para la cantante quien, no dudamos, que con esta publicación se ha convertido en la inspiración para que muchas más mujeres se atrevan a lucir sensuales.