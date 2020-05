Este era el look de belleza que Bella Hadid iba usar para el MET Gala 2020

La pandemia del coronavirus impidió que el MET Gala se lleve a cabo el pasado 4 de mayo, como usualmente se lleva a cabo todos los años. Esto ha hecho que muchas personas que iban a asistir al evento publiquen fotografías de los looks que iban a llevar al evento más importante de la moda.

Uno de ellos fue el maquillador de celebridades, Sam Visser quien compartió en su Instagram cómo hubiera sido el look de belleza (peinado y maquillaje) con el que su musa, Bella Hadid hubiera asistido al MET de este año.

En las imágenes compartidas por Visser podemos ver los 2 looks de belleza que Bella Hadid lució en distintas pruebas. En la primera publicación, la modelo apareció con un cabello rubio/naranja (strawberry blonde), estilizado con un flequillo tupido y de acabado rizado. Para su maquillaje, Sam apostó por pecas sobre unas mejillas llenas de color, sombras lilas luminosas y un labial rojizo con aspecto glossy.

En la segunda prueba, vemos cómo Bella Hadid adoptó un look más moderno y sleek laceándose la melena, probando un flequillo menos grueso (como el estilo coreano que está en plena tendencia actualmente) y luciendo un maquillaje smokey y labios glossy. Lo que no fue, no será, pero no cabe duda que la modelo hubiera lucido espectacular con cualquier look en la alfombra roja del MET.