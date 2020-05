¡Me representa! Taylor Swift posa con el look que todas hemos llevado en esta cuarentena

Esta cuarentena nos está obligando a vestirnos sumamente cómodas, como si estuviéramos llevando pijama todo el día, por lo que Taylor Swift no tuvo mejor idea que posar con uno de sus outfits más relajados.

Y es que la cantante no tuvo mejor idea que mostrarse en Instagram con uno de sus looks más reales de cuarentena, dejando de lado las producciones y luciéndose feliz y relajada.

El cómodo look de Taylor Swift que nos representa a todas

Si te estabas preguntado de qué se trata, aquí te lo detallaremos. En este outfit dejó de lado los ceñidos y glamurosos trajes que lleva a sus presentaciones o eventos elegantes y dio paso a esas prendas que, seguramente, todas tenemos en el clóset.

Este look confi está compuesto por un jersey de puntos con estampado y un par de pantalones jogger. ¿Quién no se sentiría cómod con un look como ese?

Definitivamente, Taylor es una de las pocas celebridades que ha decidido mostrar su lado más cómodo y real en redes sociales. ¿Tú tambié luciste un outfit como el de la cantante?

Definitivamente en este tiempo de cuarentena, la comodidad se ha convertido en la clave para lucir cualquier prenda. Antes que glamur, comodidad.