Eiza González y sus claves de estilo para lucir jeans todo el 2020

Eiza González puede lucir unos vestidos muy elegantes y glamurosos de alfombra roja, pero de igual forma cae rendida a los pies de un par de buenos jeans que acompañan sus looks casuales, cómodos pero con gran estilo.

Y es que sabemos perfectamente que, en el armario de cualquier persona, un par de jeans debe ser indispensable, ya que nos sacará de apuros y mejorará nuestro look de forma impensable. Por ello la actriz saca el mejor provecho de esta prenda.

Total Black

Sí, los jeans no deben ser solamente del color original del denim, ¿por qué no apostar por el negro?. Si prefieres los looks monocolor, esta opción es ideal para ti. Puedes ponerle un toque divertido con color en los accesorios.

Jeans y Blazer

Para un look menos informal y al quieras darle un ligero toque de elegancia, te recomendamos ponerte un blazer junto a unos skinny jeans. Apuesta por un blazer con estampado y unas botas con algo de tacón para estilizar.

Acampanados

Este tipo de pantalones es una de las tendencias que está apareciendo con fuerza en este año. Aunque no podemos negar que ya hace unos años atrás se usaba con mucha frecuencia. Palabra de Eiza que reinarán en el 2020.

Combat boots y skinny jeans

Eiza parece que tiene claras las tendencias no solo en pantalones, también en calzado. Un par de combat boots, el zapato que siempre llevamos en otoño junto a unos skinny jeans, una combinación que no tiene pierde y que es ideal para esta temporada.