Eiza González pone de moda elegante peinado que podemos recrear en casa

Eiza González ha puesto a Instagram de cabeza debido a un peinado que ha encantado a todas las amantes de belleza: se trata de un recogido elevado como el que lució en el Met Gala un tiempo atrás.

Inspirada por esta fecha del año (en la que generalmente se lleva a cabo el evento, pero que en esta ocasión fue omitido por la pandemia), la actriz mexicana mostró algunas fotos de su look cuando asistió a la edición Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, en el 2018, recordándonos el gran outfit y el peinado con el que lo acompañó.

Si bien el recogido elevado que Eiza llevó al Met fue la fuente de inspiración, la tendencia ha logrado adaptar este look para convertirlo en un peinado fresco y desenfadado pero chic que todas podamos usar en casa.

La clave para conseguir este peinado ‘deshecho’ en casa es recoger el cabello hacia atrás, peinarlo y sujetarlo con tan solo una liga. Sin embargo, si estás pensando en usarlo (en un futuro) para un evento u ocasión especial, deberás estilizarlo mucho más, asegurándote que tenga un resultado liso (sin ningún pelito sobresaliendo), pulcro (como el de una bailarina de ballet) y con un acabado brilloso para que sea el complemento ideal de tu outfit.