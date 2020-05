Canas blancas: Las grandes protagonistas de la cuarentena entre las famosas

Para sorpresa de muchos, las canas en el cabello se han vuelto las grandes protagonistas de esta cuarentena, y es que famosas como Meghan Markle o Salma Hayek se han encargado de mostrarle al mundo entero que estos pelitos blancos son naturales y forman parte de su nuevo look natural.

La pandemia ha hecho que los salones de belleza cierren sus puertas, impulsando a que estas celebs dejen que sus canas crezcan libres, algo que en circunstancias normales quizás no hayan probado. Pero no solo eso, con su decisión de mostrarse con este look natural y auténtico, han mandado un mensaje de amor propio, aceptación y empoderamiento para otras mujeres se sientan bien en sus propios cuerpos y abracen su edad y los cambios naturales con la frente en alto.

Otras famosas por su parte, como Eva Longoria y Adamari López han optado por mostrar otro lado muy real de las mujeres, y ese es cómo nos pintamos el cabello nosotras mismas desde casa. Las famosas demostraron que a veces no todo es glamour,- en especial cuando aprendes a teñirte sola-, pero que de todas formas las canas son reales, normales y pintarse el pelo también.

Y es que sin importar si decides dejar tus canas al natural o prefieres pintarlas, lo cierto es que estos cabellos blancos han sido los grandes protagonistas de la cuarentena pues nos permiten ver un lado ‘beauty’ más real y cercano de las celebridades y las personas en general.