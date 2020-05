Adamari López enseña el paso a paso para teñirse las canas en casa

La ausencia de los salones de belleza ha hecho que personajes como Adamari López se dejen crecer las canas, pero como ella misma dijo estas “ya salieron más de la cuenta”, razón por la cual la conductora ha decidido teñirse el cabello desde casa.

"Yo no sabía que tenía tantas canas en mi cabello, me he visto tantas y tantas...", comenzó diciendo Adamari López en su video de Facebook. "A veces me quiero peinar en el show y me quiero recoger el cabello y así no se puede, ¡no por favor!", bromeaba mientras enseñó las raíces de su melena.

Pintarse el cabello no es cosa sencilla, en especial si tienes 0 práctica haciéndolo, por ello Adamari López decidió llamar a su estilista Fabian para saber qué productos utilizar y qué pasos seguir para conseguir un buen resultado.

Adamari comenzó seccionando su cabello en cuatro partes (para que el tinte se distribuya mejor) y aplicando un poco de vaselina en los bordes de su cabeza para que el producto no manche su piel. Al final del video podemos ver el resultado de su teñida y también las fotos que la actriz ha compartido en su cuenta de Instagram.

Y si tú también estás pensando en pintarte el cabello en casa, quizás quieras seguir estos tips de belleza recomendados por coloristas para que tengas un look de peluquería.