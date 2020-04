Jessica Alba comparte la rutina para el cuidado de la piel que sigue en casa

Jessica Alba es una de esas actrices que no parece envejecer, hecho que podríamos atribuir a sus buenos genes, pero sin duda a su estilo de vida y a los tratamientos de belleza que se aferra para lucir jovial y radiante.

Parte de la incógnita parece haberse aclarado ya que, con el propósito de hacer la cuarentena menos aburrida, la estrella de Hollywood decidió disponer de su Instagram para compartir la rutina de belleza para el cuidado de la piel que usa en su rostro.

En el fragmento que compartió en su cuenta, Jessica Alba escribió: "siento que la piel es la base de una buena rutina de belleza. He trabajado como actriz desde que tenía 12 años, por lo que siempre le he dado a mi piel el amor y la atención que necesita (¡gracias mamá @cathyalba!) Como madre de 3, empresaria, actriz, etc., la rutina de la piel se ha convertido en la base del cuidado personal!”

Alba comienza su rutina de belleza sin maquillaje y aplicando un prime que prepare su piel, luego prosigue a colocar un bálsamo en labios y párpados que actúa como un exfoliante suave. Si quieres saber todos sus pasos y tips de belleza, no dudes en mirar toda su rutina disponible en su canal de Youtube.