Mechas californianas: Tiñe tu cabello con papel crepe y apuesta por un look atrevido

Muchas mujeres creen que para obtener un cambio de look y unas mechas de colores es necesario acudir a un salón de belleza y gastar mucho dinero. Sin embargo, es posible tener un efecto similar con un solo producto y de forma sencilla.

Y es que si no queremos dañar nuestro cabello con químicos agresivos o no tenemos la posibilidad de comprar un tinte de igual forma podemos darle un nuevo tono a nuestra melena con una efectiva técnica.

¿Cómo teñirse el cabello con papel crepe?

Recuerda wapa que es importante que sigas una rutina de cuidado para tu cabello. Aplica una mascarilla capilar una vez por semana e hidrata las puntas con algún aceite esencial para que no se vuelva quebradizo.

Elige el color de papel crepe que deseas para tu melena y aplica este truco de belleza antes de lavar tu cabello.

1.Pon a calentar una taza de agua en una olla.

2.Antes de que el agua hierva coloca el agua en un tazón que ya no utilices pues se teñirá con el color del papel crepe.

3.Añade el papel crepe en el recipiente, la cantidad dependerá de la intensidad que desees.

4.Revuelve el agua con una cuchara y cuando ya se haya desprendido toda la tinte posible deja que repose por 15 o 20 minutos.

5.Introduce tu pelo en el tazón por unos 20 minutos, puedes usar unos guantos para no mancharte. Luego, envuelve tu pelo con una toalla vieja.

6.Espera unos minutos hasta que tu cabello seque para ver los efectos.

No olvides que puedes aplicar esta técnica cuantas veces que quieras y que si en caso no te gustó el resultado no te preocupes que el color se irá desvaneciendo con el paso de los días.