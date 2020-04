¿Tienes cuerpo de pera? Con estas prendas resaltarás tu figura

Ser una mujer con cuerpo de pera puede ser complicado en ocasiones, ya que no todas las prendas te quedarán bien. Alguna ropa de moda simplemente no encaja con este tipo de figura. Por lo que es importante saber cuáles son las piezas básicas para lucir fabulosa y sacarle todo el provecho a tu figura. Si te identificas, te damos una guía de las prendas que no pueden faltar en tu clóset.

¿Cuáles son las prendas que resaltan un cuerpo de pera?

Blusa con mangas acampanadas

Las mangas acampanadas o con holanes le agregan volumen a tus brazos y reducen el volumen de tus caderas y trasero equilibrando su figura. En caso de que no tengas blusas así, puedes arremangar las mangas de una blusa larga y dará el mismo efecto. Tendrás un look súper fresh.

Pantalones de tiro alto

Aunque los pantalones a la cadera o los skinny jeans están de moda, no son muy favorecedores para tu cuerpo. Algunos tienen bordados o pedrería hermosos que parecen ser una buena idea, pero enfatizan la cadera y es lo que tratamos de evitar. En cambio los pantalones de tiro alto esconderán tus caderas y te resaltar fabulosamente tus curvas.

Faldas en corte A

Las faldas en corte A le sientan muy bien a las chicas de cuerpo de pera y a las curvy. Además de ser una prenda linda, cómoda y llena de vida desvía la atención hacia tu cintura. Si deseas ocultar tus caderas lo mejor es evitar las faldas lápiz. También olvida las faldas que son muy pegadas al cuerpo y llegan a los tobillos. Utiliza esta prenda en colores neutros, como el blanco, negro o azul, para brindar un efecto de adelgazamiento.