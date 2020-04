¿Prendas masculinas en tu look? Estas son las ideales para lucir radiante

Es cierto que, cuando buscamos nuevos looks, lo primordial es encontrar las que nos hagan lucir más sexys, girly o incluso coquetas, pero tienes que saber que no solo se tratan de colores pasteles o estampados, las prendas masculinas también pueden cumplir esta misión sin problema.

Y no hablamos directamente de usar la ropa de tu papá o tu novio, sino que se tratan de prendas que son por excelencia masculinas, pero que,con la industria de la moda, definitivamente, se han convertido en ideales para que nosotras también podamos lucirlas y de lo mejor.

Prendas masculinas ideales para chicas

Corbatas

Seguro algunas lo llevaron en el uniforme del colegio y luego no lo hicieron más, pero no dudes que puedes probarla en un look diferente con una camisa blanca o algo más atrevido con contrastes de colores. ¿Recuerdas a Serena Van der Woodsen? Puede ser una inspiración para ti.

Sastre

Sí, debemos admitir que este un básico del armario de los hombres, sin embargo las versiones femeninas han enamorado a más de una. Lo mejor de todo es que hay una gran variedad de estilos, por lo que podrás escoger el que te haga sentir más cómoda.

Mocasines

Ahora hablemos de zapatos. Si los mocasines se han convertido en uno de los favoritos de muchas mujeres, pues es cómodo y sobre todo le agrega estilo y elegancia a tu outfit, así que es uno de los más usados del momento, sin embargo es un calzado inicialmente masculino.

Bermudas

Si creías que solo eran deportivas, pues no. Las bermudas son ideales también para otro tipo de looks más casuales y relajados, por ejemplo para algún fin de semana. Apuesta por colores neutros si quieres que cumpla esa función, los denim también pueden estar en tu lista.

Pantalones cargo

Los pantalones cargo son ideales para los días en los que buscas comodidad y estilo en un mismo look, así que muchas chicas están apostando por llevarlos. El verde militar es uno de los tonos más pedidos.