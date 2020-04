¡Atención chicas curvy! Conoce las prendas que te ayudarán a resaltar tu figura

La moda siempre muestra diferentes cambios y no podemos negar que siempre hay prendas o estilos que nos favorecen mucho más que otros. Pero, si tú eres una chica curvy, te mostramos cuáles son las prendas que te ayudarán a definir tus curvas y lucir estilizada.

Tienes que recordar que, para lucir espectacular, lo que debe primar es la actitud, siempre y cuando te sientas segura con lo que llevas podrás verte verdaderamente radiante y cómoda frente a todos.

Prendas ideales para chicas curvy

Oscuro en la parte baja

Para lograr equilibrar tu outfit, lo ideal es llevar colores oscuros en la parte inferior y los estampados o colores llamativos en la parte alta. Otro tip extra es que llevar un color oscuro abajo te ayudará a elegir más libremente los zapatos.

Lleva blusas dentro

La idea es destacar las curvas y resaltar la cintura es un truco importante. Por ello te recomendamos que metas dentro de tu pantalón la blusa que llevar, así podrá tener la atención solo donde la necesitas.

Falda Midi

Con esto queda claro que la falda midi nos estiliza a todas, así que chicas curvy les garantizamos un gran look e incluso comodidad con este estilo de prendas en su look. No teman a probarla en estampado o color entero, de acuerdo a tu estilo.

Cinturón

El accesorio que no debería faltar en tu armario es un cinturón. Este detalle siempre será salvador y ayudará a crear el efecto de curva definida en tu outfit. Elige en un gran ancho si no quieres que pase desapercibido o apuesta por uno más delgado si quieres tener un detalle recatado.