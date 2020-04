Ajo y limón: la combinación perfecta para obtener unas uñas fuertes y largas siempre

Mientras nos quedamos en casa podemos tomarnos unos minutos al día para consentir nuestra piel y fortalecer nuestras uñas. Por ello te compartimos unos tips de belleza para preparar unos remedios naturales que te ayudarán a lograr que tus uñas crezcan fuertes y sanas.

Recuerda también introducir en tu dieta más alimentos como el pescado, legumbres, huevos, frutos secos y verduras como la col, brócoli y coliflor pues contribuirán a prevenir el debilitamiento no solo de las uñas sino también del cabello.

Ajo y limón

¿Qué necesito?

- 1 diente de ajo.

- 1 taza de agua.

- El zumo de un limón.

El ajo es un potente aniquilador de bacterias y, además, mejora la circulación de la sangre. Si combinamos el ajo con el alto contenido de vitamina C que posee el limón entonces tendremos un endurecedor casero sumamente eficaz. Ambos ingredientes nutrirán y repararán cualquier deterioro en nuestras uñas y, como si fuera poco, le darán más brillo y fuerza.

Por ello para este remedio natural vamos a hervir una taza de agua en una olla pequeña junto al diente de ajo (previamente machacado). Cuando ya esté listo retíralo y déjalo enfriar por unos minutos. Luego le agregas el zumo de limón y listo.

Este preparado vacealo en un recipiente de esmalte vacío y limpio. Te sugerimos aplicarte una capa de renovado esmalte por un par de semanas y poco a poco irás notando los resultados de esta solución natural.

Leche y limón

¿Qué necesito?

-Una taza de leche.

- El zumo de un limón.

Si te quedaste con las ganas de un tip más te damos otra opción ya que es casi imposible no tener este par de ingredientes en casa. Por tanto no pueden haber excusas para no cuidar y fortalecer nuestras uñas en casa. Te aconsejamos realizar este preparado mientras te tomas un descanso y te relajas. Mezcla la leche y el limón en un recipiente, sumerge tus manos, pon un poco de tu música favorita y disfruta.