¿Cómo se lava el cabello para evitar el contagio del Coronavirus?

Mantener un buen hábito de higiene personal es de especial importancia en la actualidad para evitar el contagio del nuevo Coronavirus. Sabemos que debemos bañarnos, lavarnos las manos y todo eso, pero la pregunta que muchas personas tienen todavía es: ¿cómo lavarse el cabello para disminuir la posibilidad de contagio del virus?

Hasta el momento, los expertos no han dicho que requerimos de un procedimiento específico para lavarnos el cabello, pues el champú, al igual que los jabones que usamos regularmente, contienen componentes capaces de terminar con el virus.

Tampoco es necesario lavarlo constantemente (a diferencia de las manos), sin embargo, si vas a salir a la calle a comprar o realizar actividades de extra importancia (de lo contrario no debes dejar tu casa), lo más recomendable es que recojas tu cabello en un moño y si es posible, cubrirlo con un sombrero, trapo o gorro sanitario para que si alguien toce o estornude, las partículas no aterricen en tu melena y así, no te arriesgues más de la cuenta a contagiarte o contagiar a los demás con Coronavirus.

También es recomendable que si saliste a la calle, a penas llegues a tu casa te des un baño con agua, jabón y champú para que elimines cualquier rastro del virus.

Y sobre tus ligas, ganchos o accesorios para el cabello, lo mejor es que al igual que todas las cosas en contacto, las desinfectes y laves con agua y jabón o incluso el champú que usas mientras te duchas.