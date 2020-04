Anna Wintour habla sobre el impacto del covid-19 en la moda y en su vida

La crisis del coronavirus ha sacudido al mundo entero, afectando todos los rubros de nuestra sociedad, y la industria de la moda no es la excepción. Pero más que eso, esta pandemia nos ha obligado a tomar medidas extremas como el aislamiento social y la alteración de nuestros hábitos. Ante este panorama, Anna Wintour, la editora general de la revista Vogue Estados Unidos compartió una publicación reflexionando sobre la situación que se vive globalmente y de las cosas que esta crisis le ha enseñado, como el agradecimiento.

“Máscaras faciales, distanciamiento social, semanas pasadas en casa: todo sobre la vida se siente diferente ahora. Pienso en los simples placeres que una vez dimos por sentado, como ir al teatro, cenar con amigos, entrar a la oficina, y me parecen lujos imposibles. Es cierto que este es un momento de ansiedad y tristeza, y que hay más de ambos por venir, pero también creo que es un momento de gratitud. Me siento muy agradecida por las personas con las que he estado en contacto en los últimos días: amigos y conocidos que he conocido durante años, pero que tal vez no he mantenido tan bien como debería. Al reconectarnos por correo electrónico, teléfono y Zoom, me ha sorprendido, una y otra vez, lo abiertos y desprotegidos que están todos, lo agradecidos que estamos de hablar. El aislamiento es un recordatorio de que nos necesitamos unos a otros”, escribió la figura emblemática en el mundo de la moda.

“También estoy agradecida por algunas otras cosas: la generosidad, sobre todo. Me han conmovido tanto los actos de filantropía en la comunidad de la moda en particular y, por supuesto, los muchos donantes grandes y pequeños que han apoyado ‘A Common Thread’, el Fondo de Moda CFDA / Vogue que hemos creado para ayudar a los diseñadores estadounidenses en este desafiante momento”, añadió Anna Wintour. "Escuchar a estos increíbles talentos hablar sin pretender lo que está pasando es una experiencia profundamente emocional. Le recuerda que nuestra comunidad de moda es exactamente eso: una comunidad de personas que necesitan nuestra ayuda como nunca antes."

Naturalmente, la fashion icon no olvidó mencionar lo agradecida que está con el equipo que trabaja en una de las revistas más portantes del mundo. “Y estoy agradecida por mi equipo en Vogue, que ha estado trabajando en circunstancias difíciles, produciendo historias en nuestro sitio web de las que estoy tan orgullosa e ideando un nuevo problema que no podría estar más emocionada. Encontrar formas de colaborar realmente en este momento es difícil, pero mis colegas han estado a la altura de las circunstancias, algunos mientras cuidan a los niños pequeños y cuidan a los seres queridos que lo necesitan. Estoy increíblemente agradecida con ellos”, comentó Wintour.

Si quieres leer su post completo, te lo dejamos aquí.