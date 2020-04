La reina Letizia y los trucos de estilismo que aprendió a lo largo del tiempo

La reina Letizia nos sigue sorprendiendo con su gran estilo en cada una de las presentaciones públicas que tiene. Incluso en su home office, no deja de lucir realmente radiante y elegante.

Sin embargo, su asesora, Eva Fernández, ha demostrado que ha podido cambiar el estilo de la monarca de España, y hacerla lucir diferente y como una de las royals más estilozas de todas que, incluso, se ha convertido en un ícono de estilo.

Por ello, ahora haremos un repaso por algunos de los trucos de estilo que, la reina Letizia ha aprendido de Eva Fernández, y que muchas de nosotras comenzaremos a replicar.

Arriesga por los leggins

¿Quién dice que las royals no pueden usar los leggins? Sí, la reina Letizia dejó un momento de lado a los vestidos o las faldas y apostó por unos leggins de cuero negro para un look cómodo y con gran estilo en black and White.

Cuero en su look

Apuesta por el cuero, incluso en prendas completas. Sí, es así como la reina Letizia se animó a llevar el cuero en un vestido ancho, cómodo y con gran estilo que muchas de nosotras vamos a querer copiar. Ideal para lucir en alguna ocasión especial.

Low cost en su look

Letizia Ortiz no solo viste prendas de diseñadores reconocidos o sumamente caros, nos ha demostrado que existen productos low cost que se ven tan radiantes como algunos de marcas de lujo. Así que, este es una gran forma de demostrar que no necesitamos de lujos para lucir bien.

Así es como, a lo largo de este tiempo, la reina Letizia ha adquirido algunas claves de estilos que, incluso nosotras podemos poner a prueba y darle un giro diferente a nuestro look.