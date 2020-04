Ines Menacho se une a la lucha contra el coronavirus con importante donación de mascarillas

La fotógrafa y diseñadora Ines Menacho muestra en su cuenta de Instagram como es que apoya a la lucha contra el coronavirus con una importante donación de mascarillas que ella misma confecciona.

En tiempos de pandemia, cada ayuda que se obtenga es realmente necesaria y bien recibida, por lo que Ines Menacho no tuvo mejor idea que producir sus propias mascarillas y comenzar a donarlas, en un principio a colegas y vecinos, sin embargo ahora busca llegar a más personas.

En una publicación en su red social, la diseñadora explica la razón por la realiza esta labor a pesar de muchas críticas que pueda tener. “Cada mascarilla cosida es cosida por mí! No hay taller no hay colaboradores. El mundo siempre será mejor si hacemos algo, un grano de arena”, indica.

Pero, cuenta también que, a pesar de su iniciativa, hay quienes critican su labor. “Entiendo y entendí hace rato que todos aquellos que me quieren dar sugerencias que son mascarillas que no sirven y critican sin buscar soluciones me pone mal por su triste corazón.”

A pesar de las críticas o las palabras de aliento que pueda recibir, Ines explica que busca asesoría para fabricar sus productos y que estos sirvan lo más que se pueda en este estado de emergencia.

“Voy a contarles que estoy comunicándome con una enfermera de un hospital peruano, leí y me comuniqué con un doctor de España. Lo que me deja ambas conversaciones es que es un producto NO MÉDICO pero es posible usarlo porque tal vez en tiempos peores esto nos servirá para nuestros días normales.”

Además, Ines Menacho no tuvo mejor idea que, donar sus mascarillas a algunos miembros de la Policía Nacional quienes se encontraban en las calles cumpliendo su labor en esta cuarentena en nuestro país. De esta manera, una diseñadora peruana muestra que, a pesar de la pandemia o los pocos recursos que podamos tener, lo importante es mostrar la máxima solidaridad en este tiempo de lucha.