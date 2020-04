¿Cuáles son los efectos de la cuarentena en mi piel y cómo puedo protegerla?

En estos tiempos de cuarentena debido a la pandemia del coronavirus covid-19 debemos poner mayor énfasis en el cuidado de la piel, cabello y manos. Y es que nuestra dermis puede verse afectada más de lo normal, según confirman dermatólogos y especiliastas.

Así como las manos, que ante un constante lavado sufren resequedad, el cabello y la piel también sufren los estragos de la ansiedad la cual aumenta la hormona del estrés: el cortisol.

Según explica la dermatóloga Lidia Maroñas de la Clínica Dermatológica Internacional para la revista Telva "podemos sufrir problemas dermatológicos específicos derivados del lavado continuo de manos, del cese de actividad, de la permanencia en nuestras casas y del propio aislamiento".

Cuidado de las manos en cuarentena

La experta recomienda lo siguientes tips para evitar una patología que se está viendo con más frecuencia desde que se declaró la pandemia, la dermatitis irritativa. El exceso de lavado desgasta la piel lo cual produce sequedad.

"Utilizar jabones oleosos que respeten en la medida de lo posible el manto graso externo de la piel (no utilizar jabones caseros ni jabón lagarto porque alteran demasiado el ph fisiológico de la piel), limitar el uso de geles hidro-alcohólicos a momentos puntuales en los que no se disponga de jabón varias veces al día e imprescindible tras cada lavado de manos y aplicar crema hidratante no perfumada con ceramidas, lípidos y ácidos grasos”, cuenta.

Aumento de granitos por sedentarismo

Otro punto que no debemos pasar por alto es que debido a la falta de actividad física y el aumento del uso de la televisión y el celular puede acarraear los siguientes problemas.

“La foliculitis por oclusión (granitos sobre el vello corporal de la espalda o los glúteos, que pican), erupciones cutáneas en el tronco por alteración en la eliminación del sudor, problemas circulatorios en las piernas con empeoramiento de varices, fotoenvejecimiento con aparición de manchas y venitas en la cara e incluso problemas dermatológicos por encamamiento prolongado en los pacientes más graves (úlceras por presión, sequedad extrema de la piel y las mucosas, etc)”, revela la dermatóloga.

¿Cómo afecta el aislamiento a la piel de mi rostro?

En este aspecto Diana Suárez, directora técnica de RevitaLash Cosmetics, comenta que a modo general se ha registrado una mejoría en las pieles del rostro pues ya no están tan expuestas a agentes externos como la contaminación o los rayos solares. Además, agrega que "también el hecho de no llevar maquillaje o filtros solares está favoreciendo que la piel esté mejor. Un claro ejemplo son las pestañas que, al no llevar máscaras oclusivas, están recuperándose, puesto que el vello y el folículo piloso están respirando".