Cuidados de la piel que no deberías dejar de pasar durante la cuarentena

El coronavirus nos habrá obligado a adoptar una cuarentena y trasladar las actividades a nuestras casas por el bien común, pero eso no significa que debamos descuidar los hábitos de belleza que seguíamos cuando salíamos a la calle. Y si no estaban en nuestras rutinas, ahora es el momento indicado para incorporarlos.

Para empezar, está el protector solar. Aunque te quedes en casa es sumamente necesario para proteger a tu piel de los rayos que puedan entrar por tus ventanas pero también para defender al cutis de la luz azul de los aparatos electrónicos que usas durante el día y que adelantan los efectos de envejecimiento en tu piel.

Otro aspecto que no debes olvidar es lavarte el rostro al final del día. Si bien no has dejado la comodidad de tu hogar, de todas formas tu piel acumula grasa y suciedad del ambiente y si no la limpias apropiadamente, taparás tus poros y los chances de la aparición de acné y espinillas serán mayores.

Así que por el bien tu piel procura lavarte el rostro al final del día.

Y ya que hablamos de limpiar el rostro, no olvides exfoliar. Recuerda no hacerlo tan seguido, de lo contrario dañarás la capa protectora de tu cutis, pero si una vez por semana para remover las células muertas y tener una piel limpia y renovada. Así que ya lo sabes wapa, quédate en casa pero sin descuidar tu rutina para el cuidado de la piel para que la mantengas fresca, sana y radiante.