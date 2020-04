Belinda tiene la prenda minimalista que queda con todo

Belinda es una artista que, como otras más, se mantiene resguardada en su casa y está en contacto con sus fans mediante sus redes sociales, en las que ha aprovechado para mostrar que ella no solo disfruta de sus outfits producidos para conciertos o videos, sino que también puede verse effortles y encantadora con conjuntos cómodos y sencillos de crear.

La celebridad mexicana ha hablado a través de su cuenta de Instagram sobre todo lo que le pasa por la cabeza en estos momentos, y que ha querido comunicar a aquellos que la siguen, admitiendo que: “No suelo ser una persona que tienda a hablar mucho, más bien soy bastante reservada”, algo que muchos de sus seguidores le aplaudieron.

La mexicana aprovechó para mostrar uno de sus looks más minimalistas y cómodos para estar en casa, que además es una inversión que no necesita de mucho tiempo ya que se trata de hallar un modelo ideal: un body nude sin mangas, perfecto para esos días que no queremos pensar mucho en qué ponernos.

El corte que usó ella es un modelo de cuello redondo, que además combinó con otro básico: unos shorts denim deslavado que llega hasta la cintura.

Como sabemos, el body es una pieza conocida por resaltar la silueta, y aunque tiene muchas versiones, lo mejor es llevarlo en un corte clásico como lo que usa Belinda. Así que cuando puedas invierte en este modelo en un color que puedas combinar, ya que no pasa de moda.

Sí, el look era imperdible y effortless, que podemos replicar.