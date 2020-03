La chompa blanca de lana: gran hallazgo en tiempos de cuarentena

La ansiedad, la incertidumbre y las múltiples preguntas sobrevuelan nuestros pensamientos por estos días. El mundo vive un momento complicado y nosotras no sabemos qué irá a pasar con el futuro de nuestro país, sin embargo siempre está la manera de despejar estos malos pensamientos, sobre todo si nos gusta la moda.

No te sientas mal si deseas pensar en la alta costura, en los outfits vanguardistas y los looks casuales de nuestra preferencia. Nadie nos tiene que prohibir más cosas, ya que estamos hartas de prohibiciones en estos tiempos donde nuestra salud es lo primordial. Si nos apasiona la moda, ¿por qué no pensar en ella mientras respetamos la cuarentena?

Las chompas de lana blanca

Muchas de nosotras tenemos en nuestros clósets ese tipo de prendas que nos gustan mucho, que quizá no hayamos explotado como hubiésemos querido, pero que –con bastante creatividad- podemos reinventar mientras respetamos las disposiciones de los departamentos de sanidad en nuestros respectivos países.

En el hemisferio sur los vientos fríos ya empezaron a llegar, sobre todo cuando llega la noche. La comodidad es mandato, pero aparte de usar jeans, leggins, incluso short, esa chompa de lana blanca es una aliada que nos puede proporcionar un look bastante interesante. Encima permanecemos abrigaditas sin tener que cerrar las ventanas.

Por ejemplo, en Europa el frío persiste y –sobre todo- las chicas francesas están dando la hora con la construcción de un atuendo bastante interesante. El estilo y la comodidad son las abanderadas si combinamos esta chompa de lana blanca (dos tallas más grande que la nuestra) junto con faldas o jeans.

Firmas como Zara y Mango tienen modelos ideales y podemos apreciar lo hermosas que son. La primera de ellas tiene perlitas, en tanto que la segunda posee lentejuelas negras. ¿Las imaginas con unos pantalones pitillos?

Ya lo sabes wapa, estar encerradas puede avivar nuestra creatividad para vernos siempre bellas.